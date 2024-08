Terviseamet: Russalka juures ujumine võib olla ohtlik

Viimase kahe nädala jooksul on Tallinna Lastehaigla võtnud haiglaravile ligikaudu 15 patsienti, kes on käinud vahetult ujumas või mängimas Russalka mälestussamba juures asuvas Inglirannas. Patsientidel on diagnoositud seedetrakti erinevaid nakkuseid, mis on põhjustanud tugevat oksendamist ja kõhulahtisust.