Sel nädalavahetus saab Tartus oma silmaga näha kündmise maailmaklassi

Võistlus toimub Maailma Künniorganisatsiooni (World Ploughing Organisation) egiidi all. WPO sekretär Anna Marie McHugh ütles, et Eesti Künniselts, Eesti Maaülikool ja Maaelu Teadmuskeskus on teinud head eeltööd võistluse kordamineku nimel. „Loodame võistluspäevil ka suurele publikuhuvile, sest põnevat vaatamist on nii põllul kui ka messialal EMÜ Rõhu katsejaamas,“ sõnas McHugh.