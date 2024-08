Tallinn pakub töölt vabastatud õpetajatele soodsamaid lahkumistingimusi

Tallinn vabastas keelenõuetele mittevastavad õpetajad töölt vastavuses töölepingu seadusega ning lähtudes kohtupraktikast. Tööinspektsioon on aga pöördunud linna poole ettepanekuga muuta osade vabastatud õpetajate töölepingute lõpetamise aluseid, et anda neile võimalus töötuskindlustushüvitise saamiseks.

Abilinnapea Aleksei Jašin rõhutab, et Tallinn on pühendunud oma õpetajate toetamisele ja töötab selle nimel, et leida lahendusi, mis oleksid õiglased. „Tallinna linn vabastas keelenõuetele mittevastavad õpetajad töölt vastavalt kehtivale seadusele, kuid tööinspektsioon soovitab üle vaadata osade töölepingute lõpetamise alused, et pakkuda töötajatele võimalust saada töötuskindlustushüvitist,“ rääkis ta.