Rimi: ligikaudu 40% jäätistest ostetakse soodushinnaga

Tarbijad eelistavad ka jäätiste puhul soodsamaid tooteid ja ligikaudu 40% Rimis müüdud jäätistest on soodushinnaga tooted. Odavama eelistamist näitab ka see, et tänavused uudistooted, omamärgi jäätised Rimi Smart on väga populaarsed: selle kaubamärgi topsijäätis maksab 40 senti. Keeruka majanduskeskkonna kiuste müüs Rimi mullu juunis 100 000 jäätist rohkem kui aasta varem. Tänavu juunis müüdi aga 200 000 jäätist enam kui kaks aastat tagasi. „Tundub, et kehvematel aegadel hoitakse suurematelt ostudelt küll raha kokku, kuid jäätis on selline mõnus väike asi, mida endale ikka lubatakse,“ lisas Jürisson.