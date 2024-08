Taani minister: Rootsi vastutab suurenenud kuritegevuse eest Taanis

Taani justiitsminister Peter Hummelgaard ütles, et alates aprillist on Taanis toimunud 25 Rootsi kodanikega seotud intsidenti. Alates augustist on olnud viis juhtumit, kus Taani esitas Rootsi teismelistele süüdistuse raskes kuriteos, vahendab Politico.

Hummelgaard nentis pressikonverentsil, et „Taani kuritegelikud rühmitused on palganud Rootsi lapsi kuritegusid toime panema. Nüüd survestab Taani Rootsit vastutust võtma.

Teismelisi meelitatakse kuritegusid toime panema sotsiaalmeedia kaudu, eelkõige Telegrami vahendusel. Neile lubatakse kuritegude kavandamise ja korraldamise eest sadu tuhandeid Rootsi kroone. Paljudel teismelistel puudub varasem kriminaalne taust.

„Oleme hiljuti näinud, kuidas jõukude konfliktid on lahvatanud. Plahvatused. Tulistamised. Õudne näide on see, et küünilised kurjategijad palkavad Rootsi noori Taanis kuritegusid toime panema. Me ei nõustu sellega,“ kommenteeris Taani peaminister Mette Frederiksen

Kopenhaageni Tööhõive- ja Integratsiooniameti juht Jens-Kristian Lütken kutsus Rootsit appi probleemi lahendama. „Kuna tegemist on Rootsi probleemiga, mis on jõudnud Taani, siis on loomulik, et Rootsi politsei aitab selle lahendamisele kaasa,“ sõnas ta.

Taani kriitikale vastas Rootsi riiklike operatsioonide ameti rahvusvahelise üksuse juht Håkan Wall. „Kahjuks on Rootsi silma paistnud sellega, et jõukudel on väga suur vägivallakapital ja seda kasutavad ära teised naaberriikide kurjategijad. Kuid see ei muuda Rootsit vastutavaks kogu kuritegevuse eest Taanis ega Norras,“ ütles ta uudisteagentuurile TT.