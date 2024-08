Tartu 2024 Pride’i avasündmusel tunnustati vikerkaarekangelasi

Vikerkaarekangelane on inimene, kollektiiv või organisatsioon, kes on oma sõnade ja tegudega Eesti LGBT+ inimeste elu edendanud ning nende eest seisnud, olles teistele eeskujuks ja inspiratsiooniks. Ka seekordsete vikerkaarekangelaste nimekiri on väärikas ja innustav, olles eelmise aasta oluliste sündmuste ja saavutuste nägu.

Tartu 2024 loovjuhi Kati Torp kinnitab, et Tartu 2024 väärtustab inimõiguseid ja euroopalikke väärtuseid: „Eesti riik ja kultuur on täpselt nii tugevad kui tugevalt ja turvaliselt tunnevad ennast siin kõik inimesed, kogukonnad ja kultuuriloojad. Tartu 2024 seisab vankumatult inimõiguste ja euroopalike väärtuste eest, tuues nii oma programmis kui ka sellega kaasnevates tegevustes esile mitmekesisust, sallivust ja loovust. On väga tähtis, et just Euroopa kultuuripealinna tiitliaastal räägitakse Tartus ja Lõuna-Eestis erinevate inimeste ja kogukondade lugusid ning otsitakse ühisosa kultuuride, valdkondade ja generatsioonide vahel“.