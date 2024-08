VIDEO | Terviseameti juht teisipäevasest kiirabi ülekoormatusest: probleemi lahendaks Tallinna haiglate juhtimine KOV tasemel

„Kindlasti on lahendus see, kui juhtimist käsitleda ühtsena. Tallinna haiglatel on praegu kaks omanikku – kohalik omavalitsus (KOV) ja riik, aga KOV tasemel oleks võimalik juhtida süsteemsemalt,“ sõnas Lao.

„Ma usun, et see (kriisilävend – toim) on juba piisavalt täpne, me ei peaks ka paanikat tekitama. Kriisid on selgelt defineeritud, neil on oma käitumuslik juhend ja seda mitte ainult tervisevaldkonnas, vaid ka sisekaitses, päästes ja politseis. Selgus on eelkõige see võlu,“ sõnas Lao Delfile.