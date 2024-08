Uus-Meremaa heategevusorganisatsiooni toidupakkidest leiti metamfetamiini sisaldavad maiustused

Organisatsioon teatas, et kuni 400 inimest võis saada metamfetamiini sisaldavaid ananassikomme toidupaki osana. Maiustused annetas anonüümne isik suletud jaemüügipakendis.

Viimaste teadete kohaselt on kommide tarbimise tõttu arsti poole pöördunud vähemalt kolm inimest, sealhulgas laps, kuid haiglaravi pole keegi veel vajanud.

Organisatsioon teavitas ametivõime teisipäeval, kui üks toidupaki saajatest hoiatas neid „naljaka maitsega“ maiustuste kohta. Mõned töötajad proovisid maiustusi ja nõustusid kaebustega, ütles tegevjuht Helen Robinson.

Seejärel saadeti kommid laborisse testimisele. Proovid paljastasid potentsiaalselt surmava metamfetamiini sisalduse kahjutu välimusega kommides, teatas Uus-Meremaa uimastifond.

Uimastifondi pressiesindaja Sarah Helm ütles, et võrreldes tavapärase annusega sisaldasid testitud kommid kuni 300 annust. Ta lisas, et sellise koguse allaneelamine on „äärmiselt ohtlik ja võib lõppeda surmaga“.

Politsei on palunud viivitamatult ühendust võtta isikutel, kellel on kollasesse pakendisse pakendatud maiustustetootja Rinda ananassikomme. Võimud püüavad endiselt mõista leviku ulatust, praeguseks on politsei kätte saanud 16 pakki komme.

Rinda kinnitas BBC-le, et ettevõte „ei kasuta ega luba nende toodetes ebaseaduslike uimastite kasutamist“. Ettevõtte juht Steven Peh ütles uudistesaidile Stuff NZ, et fotodel paistis saastunud komm olevat valget värvi, kuid nende toode on kollane.

Juhtum võis olla pigem juhuslik kui sihipärane operatsioon, kuid lõplikke järeldusi veel teha ei saa, ütles politsei. Sama kinnitas ka uimastifondi asedirektor Ben Birks Ang. Ta märkis, et smugeldamisel on tavaline maskeerida uimastid tavapärasteks toodeteks.