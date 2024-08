Tai põhiseaduskohus kõrvaldas peaministri „aususe puudumise“ tõttu ametist

Kinnisvaramagnaat Srettha on seega neljas Tai peaminister 16 aasta jooksul, kelle põhiseaduskohus ametist maha võtab. Otsus tehti häältega 5-4, vahendab Reuters.

Srettha mahavõtmine pärast vähem kui aasta ametis olemist tähendab seda, et parlament peab kogunema uut peaministrit valima, mis tähendab uusi segadusi riigis, kus on viimased 20 aastat teineteisele järgnenud riigipöörded ning valitsusi ja erakondi kukutavad kohtuotsused.

„Kohus leidis häältega 5-4, et süüdistatav on peaministri ametist kõrvaldatud aususe puudumise tõttu,“ teatas kohus, lisades, et tema käitumine rikkus jämedalt eetikastandardeid.