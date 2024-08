TAGATUBA | „See on ju võit-võit-võit-olukord.“ Uue valitsuse siht annab Eesti kaitsetööstusele edulootust

Kaitsetööstus on praegu kõige kiiremini arenev tööstusharu ja nagu kaitsetöösturid ise ütlevad, siis aega venitamiseks pole. Põhjus on ka arusaadav: Euroopas käib sõda. Töösturite seas on tunda rahulolu, et uus valitsus on tegemas murrangulist sammu sooviga siduda Eesti kaitsetööstuse arendamine riigi kaitsevõimega, ent liigset entusiasmi siiski veel ei näidata, sest tibusid loetakse teatavasti sügisel.