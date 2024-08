Politsei otsib Valgas kadunud 14-aastast Kirat

Kira lahkus oma kodust Valga linnas eile, 13. augusti hommikul kella 8 paiku ning ta ei ole seni koju naasnud. Lähedased ja politsei on suhelnud tüdruku sõpradega, kuid keegi neist ei tea, kus Kira on. Kontrollitud on ka erinevaid viibimispaiku nii Valgas kui ka Tartus, neist kohtadest tüdrukut leitud ei ole.