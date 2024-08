Sume suveõhtu Räpinas seob üheks Eesti ja Hollandi

Lugude sild sõlmib Hollandi ja Eesti ajaloolised ja kultuurisuhted. Muuhulgas saame selgust, millises Hollandi linnas on asunud Estonian Bar ning millal on sobiv kasutada riigi nimena Holland, millal aga Madalmaad.

Sarjale „Kolm korda üle piiri“ on iseloomulik, et ühe-õhtu-jazzklubid avavad oma uksed hoonetes, mis ei ole ehitatud kultuurisündmuste tarbeks. Seekordne toimumispaik on hoones, mis rajati hobusetalliks ja tegutses pikalt Räpina Aianduskooli sööklana. On ju Holland maailmas ja Räpina Aianduskool Eestis kuulus oma lillekasvatusega. Tänasel päeval tegutseb hoones Räpina Loomemaja.