Kristina Kallas kandideerib Eesti 200 juhiks: erakond peab minema oma juurte juurde tagasi

Juhikandidaat Kristina Kallas ütles, et on erakonnaga olnud seotud päevast, mil väiksemas seltskonnas esimesed ideed idanema pandi. „Näinud selle kasvamist poliitilisest liikumisest valitsuserakonnaks. Selleks, et tõusta Eesti poliitmaastikul taas kaardile, peab Eesti 200 minema juurte juurde tagasi, leidma julguse, otsustuskindluse ja energia, mis oli meile omane siis, kui me seda teekonda alustasime,“ sõnas ta.

„Erakonnakaaslaste tugev toetus innustab mind veelgi enam seda vastutust enda õlgadele võtma, aga tean ka seda, et juht on ainult nii tugev, kui tugev on tema meeskond. Usun, et üheskoos panustades suudame leida taas õige raja, sest mõistame kõik, et seda erakonda on Eestile vaja.“