Eesti 200 juhiks kandideerivad Kristina Kallas ja Hendrik Terras: esimene lubab partei viia tagasi juurte juurde, teine tahab uut suunda

Hendrik Terras kinnitas Delfile, et on ka ise otsustanud erakonna juhiks kandideerida. „Ma olen pikalt nõu pidanud enda meeskonna liikmetega ja perekonnaga ja olen otsustanud kandideerida Eesti 200 esimeheks.“

Kallase sõnul on Eesti 200 loodud selleks, et mõtestada lahti Eesti strateegilised probleemid ja pakkuda välja pikema vaatega lahendusi Eesti parema tuleviku nimel. „Valitsuserakonnana oleme suutnud ellu viia oma programmilised eesmärgid, nagu abieluvõrdsuse kehtestamine, haridusreformide algatamine, eestikeelsele haridusele ülemineku, nulleelarve protsessi jne. Kindlasti peab Eesti 200 uues võimuliidus hoidma veelgi enam fookust Eesti majandusel, inimeste toimetulekul, haridusküsimustel ning julgeoleku kindlustamisel. Ainult nii saame targema, tervema, puhtama ja õnnelikuma tuleviku Eesti,“ ütles ta.

„Erakonnakaaslaste tugev toetus innustab mind veelgi enam seda vastutust enda õlgadele võtma, aga tean ka seda, et juht on ainult nii tugev, kui tugev on tema meeskond. Usun, et üheskoos panustades suudame leida taas õige raja, sest mõistame kõik, et seda erakonda on Eestile vaja.“

Kristina Kallas ütles pressiteate vahendusel, et on erakonnaga olnud seotud päevast, mil väiksemas seltskonnas esimesed ideed idanema pandi. „Näinud selle kasvamist poliitilisest liikumisest valitsuserakonnaks. Selleks, et tõusta Eesti poliitmaastikul taas kaardile, peab Eesti 200 minema juurte juurde tagasi, leidma julguse, otsustuskindluse ja energia, mis oli meile omane siis, kui me seda teekonda alustasime,“ sõnas ta.

„Meie arvates on oluline see, et erakonnale tuleks anda kindel suund, uus hingamine, värske nägu ja see, mis meid on siia toonud, meid siit enam edasi ei vii,“ rääkis ta oma visioonist. Ta nentis, et kui tahta teistsugust tulemust, tuleb ka asju teistmoodi teha.

„Meil on vaja, et juhatus, volikogu ja üldkogu võtaksid regulaarselt vastu poliitilisi otsuseid, mis oleks läbipaistvad ja arusaadavad nii meie poliitikutele, erakonna liikmetele kui ka valijatele ja meil kindlasti seisab ees väga suur katsumus üles ehitada erakond, kõik piirkonnad enne kohalikke valimisi peavad saama elujõudu, peavad saama tuge. Meil on vaja värvata juurde erakonna liikmeid ja meil on vaja panna suurematesse omavalitsustesse pikad meeskonnad Eesti 200 nimekirja alt.“

Terras tõi välja, et erakonna juhiks kandideerimiseks on vaja 21 allkirja ning need on tal olemas. „Ma arvan, et erakonna sees on mul toetust küll. Ma olen saanud nende kuude jooksul päris mitu ettepanekut erinevatelt erakonna liikmetelt, noortekogu poolt, Tallinna juhatus on seda mulle indikeerinud, et ma peaksin kandideerima erakonna esimeheks,“ ütles ta.