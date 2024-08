Politsei otsib Tallinnas kadunud 8-aastast Franki

Politsei koos poisi lähedastega otsivad teda nii Mustamäelt kui ka kaugemalt. Otsingutesse on kaasatud ka politseikoer, samuti on teavitatud kadunud poisist kõiki Tallinna ühistranspordi bussijuhte.

Frank on umbes 120cm pikk, tal on prillid, seljas lühikesed püksid, must särk ja tumedad tossud.