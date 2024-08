Saksa meedia: Saksa võimud peavad Nord Streami gaasitorude õhkijateks ukrainlasi

Pärast ligi kaks aastat tagasi toimunud rünnakut on üle maailma spekuleeritud, kes võis olla gaasitorude plahvatuste taga. Süüdistatud on USA Luure Keskagentuuri (CIA), venelasi ja Ukraina eriüksuslasi purjejahiga, nagu eelmise aasta märtsis teatasid Die Zeit, ARD, SWR ja ajakiri Kontraste. Die Zeiti teatel saab selle müsteeriumi nüüd vähemalt osaliselt lahendada, sest uurijad on veendunud, et sukeldujad tulid Ukrainast. Peamist kahtlusalust ei ole aga seni kinni peetud ja ta võib olla põgenenud.