Erakondade reitingud: sotside toetus on viie aasta kõrgeim, Isamaa oma tasapisi langemas

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2 protsendipunkti võrra. Teisel kohal oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,5 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus ei ole viimastel nädalatel oluliselt muutunud.