Bloomberg: Venemaa võib välja kuulutada uue mobilisatsiooni

Puuduvad märgid, et preemiad suudaksid rohkem mehi rindele meelitada ja piirkonnaametnikel jääb enam kui kolmandik värbamiskvootidest täitmata, teatas Bloomberg. See võib Venemaad sundida kaaluma uut mobilisatsiooni.

Bloomberg Economics’i Venemaa majandusteadlane Alex Isakov ütles, et Venemaal on vaja värvata järgmise aasta jooksul umbes 500 000 inimest, et vahetada Ukrainasse paigutatud vägesid. Ta märkis, et riigi praegune värbamisstrateegia on eesmärgi täitmiseks ebapiisav.