Tallinna kiirabi töö oli tugevalt häiritud seoses Regionaalhaigla ülekoormatusega. Haigla: tavaolukord on taastunud

Hinnanguliselt ligi kolmandik Tallinna linna teenindavatest kiirabibrigaadidest on jäänud järjekorda ootele.

Teised Tallinna haiglad on olukorra leevendamiseks küll appi tulnud, kuid probleemi ei ole õnnestunud hetkel Tallinna Kiirabi pressiesindaja sõnul veel lahendada.

„Kui tekib vajadus kutsuda kiirabi, tuleb arvestada pika ootejärjekorraga,“ sõnas Tallinna kiirabi pressiesindaja, kelle sõnul kiirabid ootavad kuuendat tundi haigetega. „Omal käel haiglasse pöördujatel on ooteaeg ilmselt veelgi pikem,“ lisas ta.

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul ei ole kiirabi kursis, miks järjekorrad on tekkinud, ta ootab selles osas jätkuvalt informatsiooni terviseameti kriisiametnikult.

„Olukord on ärev. Uus väljakutse tuleb iga kuue minuti tagant ja brigaadid on üle Tallinna laiali ehk me peaksime jõudma normeeritud kiirusega, aga kui ressurssi on kolmandik vähem, siis kaugematele väljakutsetele ei jõua,“ rääkis kiirabi peaarst.

Adlas lisas, et praegu ei saa täpselt öelda, kui palju suure ohutasemega kutseid on jäänud ootele või teenindamata. Kõige suurem järjekord haigla ukse taga on olnud täna 12 ootel kiirabibrigaadi.

Tavapäraselt on Tallinnas kiirabibrigaade väljas 22, kuid peaarsti sõnul on praegu 33% neist haigla ukse taga järjekorras ootel ehk neid ei saa kasutada uutes väljakutsetes. „EMO uksed on lukus ja haigla ei võta patsiente vastu,“ sõnas Adlas.

Häirekeskuse pressiesindaja sõnul hetkeseisuga nemad oma tööprotsessides midagi teistmoodi ei tee, kui keegi helistab, määratakse nagu ikka ohutase ja vastavalt sellele saadetakse brigaad välja ja teenindatakse.

„Hetkeseisuga on kiiremad väljakutsed teenindatud ja need ei ole ootel, pigem võib olukord mõjutada madalama prioriteediga väljakutseid,“ ütles häirekeskuse pressiesindaja.