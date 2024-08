Harju maakohus otsustas jätta Jokkeri grupeeringusse kuulumises süüdistatava Keijo Jaanupi jätkuvalt vahi alla

Jaanupi kaitsja rääkis, et Jokkeri enda ütluste järgi tegutses kuritegelik ühendus kuni 2016. aastani, kuid Jaanup liitus sellega väidetavalt alles 2020. aastal, seega polnud tal kuidagi võimalik liituda ühendusega, mida enam ei eksisteerinud. Ta tõi ka välja, et Jaanup on Soomes kohtu all olnud ning kahes astmes õigeks mõistetud.