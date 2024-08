Reuters: ainult Gaza relvarahu võib edasi lükata Iraani rünnakut Iisraelile

Haniyeh tapeti eelmise kuu lõpus Teheranis . Rünnakus on süüdistatud Iisraeli ja Iraan on lubanud karmilt reageerida. Iisrael ei ole oma osalust kinnitanud ega ümber lükanud.

Pärast Haniyehi ja Hezbollah’ komandöri Fuad Shukri tapmist on Lähis-Idas suurenenud laiema sõja oht. Iraan on viimastel päevadel osalenud intensiivses dialoogis lääneriikide ja USA-ga kättemaksu viiside üle, ütlesid allikad.

„Kui sel nädalal midagi juhtub, võib selle toimumise ajastus kindlasti mõjutada neid kõnelusi, mida me neljapäeval tahame pidada,“ lisas ta. Hamas on kõneluste jätkumise seadnud kahtluse alla. Viimastel kuudel on peetud mitu läbirääkimiste vooru, kuid tulemusteta.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei lubas Iisraeli karmilt karistada Teheranis toimunud löögi eest. Selle põhjal usuvad Iisraelis paljud vaatlejad, et nende reaktsioon on peatne.

Tel Avivi ülikooli alliansi keskuse Iraani-uuringute vanemteadur Meir Litvak ütles, et tema arvates on Iraani jaoks nende vajadused olulisemad kui Hamasi vajadused, kuid Iraan soovib siiski vältida ka täiemahulist sõda.

Iraanis tegutsev analüütik Saeed Laylaz ütles, et Iraani juhid soovivad nüüd töötada Gaza relvarahu nimel, et „vältida kõikehõlmavat sõda ja tugevdada oma positsiooni piirkonnas“. Ta lisas, et Iraan pole varem rahuprotsessis osalenud, kui on valmis täitma võtmerolli.