Turguta oma tervist selle hädavajaliku rasvhappega

Miks vajab meie keha oomega-3 rasvhappeid?

Oomega-3 rasvhapped on hädavajalikud nii aju arenguks ja heaoluks, põletiku vähendamiseks, südametöö toetuseks kui ka meeleolu reguleerimiseks. Lisaks toetab oomega-3 silmade tervist, tugevdab südame-veresoonkonda ja aitab hoida vaimset tasakaalu.

Müügile on jõudnud täiustatud retseptiga OOMEX oomega-3 kalaõli + tudraõli!

Ecoshi uus väetoidulisand sisaldab kõrge kvaliteedi ja rikkalikku rasvhapete koostisega hoolikalt valitud kalaõli ning mahedat kodumaist tudraõli. Paljud inimesed väldivad kalaõli selle tugeva maitse tõttu, ent uuendatud Oomexiga seda probleemi ei esine: tegemist on mahedalt pehme ja värske sidrunimaitselise alternatiiviga.

Kodumaine ja kõrge kvaliteediga valik kogu perele

Oomex sobib ideaalselt (al 3. eluaastast) lastega peredele ja terviseteadlikutele täiskasvanutele. Samuti on see toidulisand väga oluline kaaslane ka vanemaealistele inimestele, kuna toetab südame tervist ja vähendab põletikulistest protsessidest ja vanenemisest tingitud vaevusi. Aktiivsetel inimestel ja eriti sportlastel aitavad rasvhapped parandada keha üldist vastupidavust ja kiirendada kogu organismi taastumisvõimet.

Energeetilise tudraõli erakordsed omadused

Oomexis sisalduv kodumaine ja mahe tudraõli on eriti puhas komponent. Tegemist on Eestis Madila mahemaadel ökoloogiliselt kasvatatud tervisliku ja kvaliteetse neitsiõliga, mis on külmpressitud põldtudra seemnetest.