Rahakott jääb partei ees suletuks. Eesti erakondades tasub liikmemaksu alla neljandiku liikmeid

Ajendatuna Liisa Pakosta liikmemaksu-ülestunnistusest uuris Delfi erakondadelt, kuidas neil liikmemaksu tasumisega lood on. Ilmnes, et kuigi eesmärgid on kõrged, soostub erakonnale omast taskust mõnikümmend eurot maksma üllatavalt vähe liikmeid.