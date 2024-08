VIDEO | Aleksei Jašin eestikeelsele haridusele üleminekust: viimased nädalad veel töö käib, aga Tallinn on õppeaasta alguseks valmis

Alates uuest kooliaastast peab lasteaedades ning 1. ja 4. klassides toimuma õppetegevus eesti keeles. Jašini sõnul otsivad 20 üleminekukooli veel üheksat klassiõpetajat ning 46 lasteaial on puudu 33 õpetajat, ent üldiselt on linn eestikeelsele haridusele üleminekuks valmis.

„Sisuliselt on esimesed ja neljandad klassid ning ka lasteaiad üleminekuks valmis. Viimased konkursid on üleval, aga värbamiskampaania käib ja juhtide andmetel on kandidaadid täitsa olemas, kes vastavad nõuetele. Nüüd on vaja neid valikuid teha ning kaks ja pool nädalat viimaseid inimesi veel värvata,“ sõnas ta.