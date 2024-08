VIDEO | Kurski oblasti evakueeritu: nagu kõik oleks teisele planeedile lennanud ja sa oleksid üksi jäänud

Zaitsevi sõnul on inimesi rajooni jäänud palju, aga nad ei taha lahkuda. Eilse seisuga evakueerimistaotlusi ei olnud.

Samal ajal kehtestati Kurski oblastiga piirnevas Ukraina Sumõ oblastis kõigile elanikele keelutsoon 20 kilomeetri ulatuses piirist. Ukraina relvajõudude kindralstaap teatas, et see on seotud lahingutegevuse intensiivistumisega ning vastase diversiooni- ja luuregruppide aktiviseerumisega.