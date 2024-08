Riigikohus hakkab Porto Franco kriminaalasja arutama

Keskerakonna kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi sõnul oli riigikohtu otsus ootuspärane. „Riigikohtu tänase määruse kohta võib öelda ootuspärane, kuna asjas esitatud süüdistus ei vasta mõjuvõimuga kauplemise tunnustele,“ sõnas ta.

„Maakohus tuvastas asjas korrektselt, et mõjuvõimuga ei kaubeldud ning asjas ei olnud sõlmitud ebaõigluskokkulepet Porto Franco huvides. Samuti on kohtus uuritud tõendite pinnalt ilmne, et Porto Franco ei saanud vaidlusaluse servituudi tasuga seoses Tallinna Linnavalituselt mingit ebavõrdset või põhjendamatut eelist,“ lisas Nääs.

Nääsi sõnul määrab kohus tähtajad seisukohtade ja taotluste esitamiseks ja annab ka teada lahendi kuulutamise ajast.

Prokuratuur: maakohus jättis algul olulised tõendid tähelepanuta

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul ei väljenda otsus kriminaalasi menetlusse võtta kuidagi Riigikohtu seisukohta süüdistuse suhtes, sest selle seisukoha saab kohus kujundada pärast tõendite hindamist. „Ainult kõrgeima astme kohus saab kohtupraktikat kujundada ning on tervitatav, et tõenditele ja õiguslikele küsimustele annab lõpliku hinnangu Riigikohus,“ sõnas Pern.

„Porto Franco kriminaalasjas tunnistas Tallinna ringkonnakohus Eestis esmakordselt erakonna süüdi korduva ning katseajal toime pandud kuriteo eest,“ selgitas Pern. „Kohtuotsus andis sõnumi, et mitte kellelgi ei tohi suhtluses riigi või kohaliku omavalitsusega tekkida teiste ees ebaausat eelist seetõttu, et ta kedagi tunneb või rahaliselt toetab. Ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga, et Hillar Teder ja Keskerakonna esindaja Mihhail Korb olid omavahel kokku leppinud, et vastutasuks erakonna rahalise toetamise eest kasutab Keskerakond Porto Franco servituudiküsimuse lahendamiseks mõjuvõimu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üle.“