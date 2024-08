Turistid ärritavad paljudes kohtades kohalikke. Millega eksitakse turismivastases sõjas?

Barcelonas on end lihtne jahutada: uju meres, rüüpa sangriat või veeda lihtsalt aega, nähes välja nagu puhkaja. Viimasel ajal on aga kohalikud hakanud turismi vastu protestima ja osa elanikke lausa pritsivad väliskülalisi veepüstolitest. Ka Baleaaridel ja Kanaari saartel on korraldatud meeleavaldusi, millel on kutsutud üles massiturismi piirama.

Oodatud virelemise asemel tugev kasv

Kuigi koroonapandeemia ajal prognoosisid paljud, et turism ei taastu kunagi, on puhkajad nüüd siiski tagasi. Agentuur UN Tourism ennustab, et tänavu tehakse 1,5 miljardit reisi, mida on veidi enamgi kui 2019. aastal. Viimase 20 aasta peale on USA dollar valuutakorvi (eri osakaaluga valuutadest koosnev portfell – toim) suhtes mõõdetuna väärt rohkem kui varem. Erand on vaid neljakuuline ajavahemik 2022. aastal. See näitab, et ameeriklased on huvitatud reisimisest.