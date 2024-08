Valge Maja: kui Putinile ei meeldi sõda Venemaal, võib ta lihtsalt Ukrainast põrgusse käia ja ära lõpetada

Kirby nimetas seda Putini naljakaks propagandaks, millele ta on kindlaks jäänud alates sõja algusest, et ta pidi Ukrainasse sisse minema, et NATO on ta ümber piiranud ning et NATO ja USA toetus Ukrainale tõestab, et tegemist on lääne ja Venemaa vahelise võitlusega.

„Ainsad inimesed, kes Ukrainas sõjas on, on venelased, nemad on need, kes Ukrainasse sisse tungisid. Ja Ukraina kaitseb end selle agressiooni vastu. See on Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu, lihtne ja selge. On kogu aeg olnud algusest peale,“ ütles Kirby.

Kirby teatas, et ei hakka rääkima Ukraina sõjalistest operatsioonidest ja jätab selle ukrainlaste teha. Kirby sõnul ollakse tihedas kontaktis.

„Aga ärge saage valesti aru: see on Putini sõda Venemaa vastu. Ja kui see talle ei meeldi, kui see valmistab talle veidi ebamugavusi, siis on olemas lihtne lahendus: ta võib lihtsalt Ukrainast põrgusse käia ja ära lõpetada,“ lausus Kirby.