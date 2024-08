„Kas ma olen sellise inimesega samas erakonnas!?“ Jana Toomi piimapaki-postitus vihastas poliitikud välja

Nüüdseks on Toom enda sõnul postituse privaatseks muutnud. „See tekitas kommentaariumis täiesti ebatervet reaktsiooni,“ selgitas ta Delfile.

Toom lisas Facebookis pildile juurde lühikese venekeelse teksti. „Patriootlik turundus on Eestis jõudnud uuele tasemele. Piim „Tere, reservväelased!“ kamuflaažpakendis. Andke kaks!“ kirjutas ta.

Postitus hakkas sotsiaalmeedias ringlema, teiste seas reageerisid sellele poliitikud Tanel Kiik (SDE) ja Marek Jürgenson (Keskerakond). „Keskerakonnal tuleb varem või hiljem valida, kas loobuda Jana Toomist või viimastest eestimeelsetest valijatest,“ leidis Kiik platvormil X.

Marek Jürgenson jagas Toomi postitust isiklikul Facebooki lehel ning väljendas mitme hüüumärgiga oma üllatust. „Kas ma olen päriselt samas erakonnas sellise inimesega!!!!!“ uuris ta, lisades juurde šokeeritud näoga emotikoni.

Toom oli teisipäeva hommikuks postituse privaatseks muutnud. „Vaatasin, et kommentaarium hakkab käest ära minema,“ ütles ta Delfile. Toom lisas, et ei osanud aimata, et postitusest säärane konflikt sünnib. „Seda oli ausalt öeldes päris kole vaadata,“ märkis Toom.

Toom kinnitas, et ei olnud postitust kirjutades irooniline. „Seal ei olnud mingit irooniat! Paki kujundus oli mulle üllatuseks, see oli kuidagi nii ootamatu,“ selgitas ta, rõhutades korduvalt, et ei tahagi sel teemal rääkida.

„See, et mingi piimapaki pilt tekitab sellist reaktsiooni, pole normaalne,“ leidis Toom. „Ühiskonna polariseerimine on juba üle igasuguse mõistuse läinud. Võtsin postituse maha, kahetsen, et tegin ja mingit tagamõtet mul polnud, aga see reaktsioon oli päris õudne.“

Pärast ajakirjanikuga vestlemist kirjutas Toom Facebooki uue postituse, kus kordas, et ridade vahelt ei tasu sõnumit otsida. „Nähes, et eilne piimapaki postitus mõjub just sellisena - et justkui otsitakse mingit lisasõnumit ja minnakse sõnasõtta - olen selle tunni jooksul maha võtnud,“ ütles ta. Toom kontrollib selle postituse kommentaariumit, mis tähendab, et igaüks postituse all sõna võtta ei saa.