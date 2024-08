VIDEO | Ukraina sõjaväelased näivad olevat Sudža kesklinnas

Teine TikToki postitatud video näitab maha jäetud tsiviilautosid ja MiG-29 mälestusmärki, mis viitab Sudža idaservale. Ka selle video filmimise aeg on ebaselge. Wall Street Journali korrespondent Jaroslav Trofimov pidas seda tõendiks Ukraina kontrolli kohta, aga Vene sõjablogijad eitasid seda.

Blogi „Zapiski veterana“ väitis, et Sudža ei ole ukrainlaste käes ja videod on ainult järjekordne näide väljamõeldud võidust, mis on mõeldud Ukraina sisepublikule.

Belgorodi oblasti Krasnaja Jaruga rajoonist on pea kogu tsiviilelanikkond evakueeritud, teatas oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov täna varahommikul Telegramis. Tema sõnul on üle 11 000 inimese lahkunud ja umbes tuhat inimest on ajutistes varjupaikades.

Krasnaja Jaruga rajooni sõjaeelne elanike arv oli umbes 14 000.

Kurski oblasti kuberneri kohusetäitja Aleksei Smirnov kandis eile Venemaa presidendile Vladimir Putinile ette, et vaenlase kontrolli all on 28 asulat.

Väljaanne Kyiv Post teatas täna hommikul, et Venemaa kaitseministeeriumi, sõjablogijate ja NASA satelliidiandmete järgi on lahingutegevus Kurski oblastis levinud umbes 1050 ruutkilomeetrile. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi sõnul seda territooriumi ka kontrollitakse.