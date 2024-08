Donald Trump: me rääkisime Ukrainast palju. Ma ütlesin: „Sa ei saa seda teha, Vladimir“

„Me rääkisime Ukrainast palju. See oli tema silmatera. Aga mina ütlesin: „Ära seda kunagi tee. Ära seda kunagi tee.“ Ma ütlesin Vladimir Putinile: „Ära tee seda. Sa ei saa seda teha, Vladimir. Kui sa seda teed, on see halb päev. Sa ei saa seda teha.“ Ja ma rääkisin talle asjadest, mida ma teen ja ta ütles: „Mitte mingil juhul,“ ja mina ütlesin: „Juhul,“ ja tead, see oli viimane kord, kui me kunagi rääkisime,“ lausus Trump.