Zelenskõi sõnul on Ukraina relvajõud oma kontrolli alla võtnud just need Kurski oblasti rajoonid, kust anti tuld Ukraina Sumõ oblastile.

„Tänase seisuga ja alates 1. juunist on Sumõ oblasti territooriumile antud ligi 2100 tulelööki. Seetõttu on meie operatsioonid Ukraina jaoks sügavalt julgeoleku küsimus, piirialade vabastamine Vene sõjaväelastest,“ ütles Zelenskõi.

„Kurski katastroof oli tema valitsemise sümboolne algus, nüüd on näha, mis on tema jaoks finaal. Ja samuti Kursk. Tema sõja katastroof. Nii juhtub alati nendega, kes ei hooli inimestest ega mingitest reeglitest. Venemaa tõi sõja teiste juurde, nüüd naaseb see koju. Ukraina on alati tahtnud ainult rahu ja me tagame rahu kindlasti,“ ütles Zelenskõi.