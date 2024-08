Mis toimub praegu Kurski oblastis? Paljud ei teadnud evakueerimisest midagi, inimesed ei saa oma vanemaid küladest kaasa võtta

„Kallid Belovski rajooni elanikud! Olukord on väga pingeline. Kes saab iseseisvalt tulla Dolgie Budy külas asuvasse kogumispunkti või Obojani rajooni Bushmeno asulasse. Bussid tagatakse ka. Kes on veel piirkonnas, siis palume kõigil elanikel sealt lahkuda,“ kirjutas Belovski rajooni administratsiooni juht oma VKontakte lehel. Kommentaarides hakkasid inimesed kirjutama, et nende eakad sugulased ei saa ise lahkuda ja kogumispunkti jõuda.

„Kes sinna ei pääse?“ kommenteerib Dariana. „Mida nad peaksid tegema? Andke mulle vastus! Meil on seal vanemad. Omal jõul me külast sinna ei pääse!“ märkis ta ja lisas, et abi ei saa ka hädaabinumbrilt, sest seal vastatakse, et inimesed peaks ühendust võtma administratsiooni juhiga. „Üks mees administratsioonist ütles ärritunud häälega: „Tulge evakuatsioonipunkti“. Kuidas aga saavad sinna vanad inimesed teistest lähiküladest, kellel pole transporti? Keegi ei vasta!“