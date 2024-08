Kõlvart nõuab automaksu kaotamist. Eesti 200 fraktsiooni juht: uus maks on Keskerakonna valitsemise tagajärg

Kõlvart põhjendas pöördumist sellega, et automaks suurendab vaesuse riski ühiskonnas ja on seetõttu vastuolus põhiseadusega. Samuti kritiseeris ta puuetega inimestele loodud toetuseid, mida automaksu-löögi pehmendamiseks suurendati. „Vähe sellest, et toetused ei kata automaksust tulenevaid kulutusi, on puuetega inimesed oodanud pikki aastaid toetusi muude kulude katteks, mis nüüd võivad hoopiski tulemata jätta,“ leidis Kõlvart.