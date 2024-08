Putin: kaitseministeerium peab vastase Venemaalt välja lööma

„Peamine ülesanne on kindlasti kaitseministeeriumi ees – suruda, lüüa vastane meie territooriumilt välja ning tagada koos piirivalveteenistusega riigipiiri usaldusväärne kaitse. FSB koos rahvuskaardiga peab tagama terrorismivastase olukorra režiimi ja efektiivse võitluse vastase diversiooni- ja luuregruppidega. /.../ Hinnang toimuvatele sündmustele tuleb kindlasti anda. Seda tehakse. Aga praegu on peamine aktuaalsete ülesannete lahendamine, mis on kujunenud antud ajahetkel ja lähtudes olukorra arengu prognoosidest,“ lausus Putin, vahendab Meduza.

„Ja mis toimub kokkupuutejoonel? Venemaa relvajõudude, vabatahtlike ja veteranide pealetungioperatsioonide tempo ei ole mitte langenud, vaid poolteist korda tõusnud. Veel üks vastase eesmärk on külvata lahkhelisid ja tüli meie ühiskonnas, hirmutada inimesi, lõhkuda Venemaa ühiskonna ühtsus. Aga ka siin on vastus kodanike poolt juba olemas – see on üksmeelne toetus kõigile, kes on hätta sattunud. See on toetus armeele ja nende arvu kasv, kes soovivad ühineda meie meestega, võitlejatega, kes kaitsevad Venemaad,“ ütles Putin.