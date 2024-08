Talvel Eestis mürgiseid mangosid ostnuid plaanitakse alles nüüd hoiatada

Mangosaadetisest võetud proov näitas, et pestitsiide kloorpürifossi, ometoaadi ja dimetoaadi jääke on viljades poolteist kuni kuus korda üle lubatud piirmäära. Sellist kogust peetakse ohtlikuks ja RASFF-i rahvusvaheline teade kannab märgist, et oht on tõsine.