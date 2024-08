Maagiline Valge ÖÖ kutsub Kablisse!

Juba traditsiooniks saanud sündmus Valge ÖÖ on sel aastal pühendatud Eesti linnustikule ja seetõttu valisid korraldajad ürituse toimumiskohaks Kabli, kus on rohkem kui 50 aastat tegeletud lindude rõngastamise ja rändeaegse seirega.

Valge ÖÖ külalised on oodatud RMK Kabli külastuskeskuse õuealale ja metsarajale nautima sumedat suveõhtut ning vaatama, milliseid lugusid metsast, merest ja lindudest jutustavad külastuskeskuse õuele ja metsatukka püstitatud 25 valguskunstitaiest. Kõik taiesed on kunstnikel loodusesse paigutatud juba ürituse alguseks, kuid need muutuvad efektseks ja hästi vaadeldavaks alles pimeduse saabudes.