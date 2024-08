VIDEO ja KAART | Kurski oblasti evakueeritavas Belaja rajoonis märgati Ukraina sõjatehnikat

Video avaldati täna hommikul. Raadio Vabadus tegi kindlaks ka koha, kus see filmiti, vahendab Ukraina 24 Kanal.

„Meil on ärev hommik, vaenlase aktiivsus Krasnaja Jaruga rajooni piiril,“ teatas Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov videopöördumises. Ta lisas, et Vene sõjaväelased „teevad kõik, et ohuga toime tulla“, aga „et tagada elanikkonna elu ja tervis“, alustavad võimud inimeste ümberpaigutamist ohutumatesse kohtadesse.