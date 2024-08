Venemaa kaitseminister nimetas neli tingimust edu saavutamiseks „relvastatud vastasseisus kollektiivse läänega“

„Tähtis on meeles pidada, et edu saavutamine sellistes tänapäevastes sõjalistes konfliktides on võimalik ainult järgmiste peamiste tingimuste üheaegse järgimise korral. Esiteks, vägede varustamine kõige tänapäevasema relvastusega. Eelkõige täppisrelvadega. Teiseks, uute taktikaliste lahingutegevuse läbiviimise võtete kasutamine. Sealhulgas piloodita süsteemide ja robotiseeritud komplekside kasutamine,“ lausus Beloussov täna foorumi Armija-2024 avamisel, vahendab Interfax.