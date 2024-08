ERK-i peasekretäriks valitud Rudolf Jeeser: ebareaalne on oodata, et me kohalikud valimised võidame

Erakonna plaanidest rääkides lausus Jeeser, et eesmärgid seatakse täpselt paika lähinädalatel. „Pikemas plaanis on härra Jaak Valge öelnud, et riigikogu valimisteks võiks erakonna toetus olla 15 protsenti,“ lisas ta. Aasta lõpuks tahetakse kindlaks määrata ka liikmemaksu osakaal. Jeeseri sõnul saab see kindlasti olema kõrgem kui erakondade praegune mõni protsent sissetulekust, ent täpset numbrit ta veel nimetada ei osanud.