VIDEO | Moskvas rünnati Leedu saatkonda. Venemaa esindaja kutsuti Vilniuses vaibale

„Vene blogijad avaldasid video Leedu Vabariigi saatkonna väravast Vene Föderatsioonis, mis on värviga kaetud,“ kirjutas Bajarūnas.

Leedu välisministeerium teatas, et Leedu Moskva saatkonna värava määrisid punase värviga kokku neli maskis isikut.

„Vene Föderatsiooni politseinikud, kes tagasid saatkonna välist julgeolekut, ei reageerinud rünnakule ja välja kutsutud politsei saabus enam kui poole tunni pärast. Selle rünnaku tõttu kutsus Leedu Vabariigi välisministeerium välja Venemaa saatkonna nõuniku Andrei Gasjuki ja andis talle üle tugeva protesti noodi. Leedu Vabariigi välisministeerium nõuab noodis, et Vene Föderatsioon peaks kinni kõigist võetud rahvusvahelistest kohustustest, sealhulgas Viini diplomaatiliste suhete konventsiooni artikli 22 sätetest, mille järgi peab vastuvõtjariik astuma kõik vajalikud sammud missiooni ruumide kaitseks igasuguse sissetungi või kahju eest, ning hoidma ära igasuguse esinduse töö takistamise või väärikuse solvamise. Leedu Vabariigi välisministeerium nõuab, et Vene Föderatsioon astuks viivitamatult kõik vajalikud sammud saatkonna ruumide ja vara kaitse ja puutumatuse tagamiseks, uuriks vandalismiakti ja tooks vastutavad isikud kohtu ette. Ministeerium nõuab ka selgitust, miks Vene Föderatsiooni ametiisikud rünnakule ei reageerinud ja kuidas tagatakse, et sellised rünnakud ega saatkonda kaitsvate ametiisikute hoolimatu töö tulevikus ei korduks,“ teatas Leedu välisministeerium.