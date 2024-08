Kreekas on evakueeritud tuhandeid inimesi Ateena-lähedaste maastikupõlengute eest

Kreeka kliimakriisi- ja tsiviilkaitseminister Vassilis Kikilias hoiatas, et äärmiselt ohtlik ilm jätkub. Kreekas möödusid just senise andmepidamise kuumim juuni ja juuli.

„Mul on seal 200 oliivipuud, aga nüüd on need läinud,“ ütles 48-aastane Giorgos Tsevas. „Kõigil elanikel siin on oliivisalud või viinamarjad... Kõik need on hävinud.“