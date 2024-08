Ukraina tippametniku sõnul osaleb Kurski oparatsioonis Venemaa destabiliseerimiseks tuhandeid sõdureid

„Me oleme pealetungil. Eesmärk on vaenlase positsioone välja venitada, tekitada maksimaalselt kaotusi ja destabiliseerida olukorda Venemaal, sest nad ei ole võimelised kaitsma oma piiri,“ ütles anonüümseks jäänud ametiisik laupäeva õhtul, vahendab AFP.

Venemaa relvajõudude kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov ütles varem, et Ukraina saatis Kurski oblastisse umbes tuhat sõdurit.

Küsimusele, kas rünnakust võtab osa tuhat Ukraina sõdurit, vastas ametnik: „Palju rohkem... Tuhandeid.“

Ametniku sõnul on rünnakul lisaks tähtis psühholoogiline mõju kodus. See on tõstnud suurel määral moraali armees, riigis ja ühiskonnas.

„See operatsioon on näidanud, et me suudame pealetungile minna, edasi liikuda,“ ütles ametnik. „Näib, et venelastel on probleeme koordineerimise, tegevuseks valmisolekuga.“

Siiski tunnistas ametnik, et Kurski oblasti pealetungil on olnud vähe mõju võitlusele idarindel.

„Olukord on sisuliselt muutumatu. Nende surve idas jätkub, nad ei tõmba vägesid sellest piirkonnast tagasi,“ ütles ametnik, lisades, et Vene rünnakute intensiivsus on veidi langenud.

Ametniku sõnul austavad Ukraina väed Venemaa territooriumil rahvusvahelist humanitaarõigust ja ei ole mingeid plaane nende territooriumide annekteerimiseks.

Küsimusele, kas eesmärgiks on hõivata Kurski tuumaelektrijaam, vastas ametnik, et sõltub sellest, kuidas operatsioon kulgeb.

„Me ei tekita kindlasti probleeme tuumaohutusega. Seda võime me garanteerida,“ ütles ametnik.

Ametnik lükkas tagasi väited, et Kiievi lääne partnereid pealetungist ei teavitatud.

„Võttes arvesse, kui aktiivselt kasutatakse lääne relvi, mängisid meie lääne partnerid planeerimises kaudset rolli,“ ütles ametnik.