Venemaa Belgorodi ja Kurski oblastis evakueeritakse kaks rajooni

„Meil on ärev hommik, vaenlase aktiivsus Krasnaja Jaruga rajooni piiril,“ teatas Gladkov videopöördumises. Ta lisas, et Vene sõjaväelased „teevad kõik, et ohuga toime tulla“, aga „et tagada elanikkonna elu ja tervis“, alustavad võimud inimeste ümberpaigutamist ohutumatesse kohtadesse, vahendab Meduza.