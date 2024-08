Venemaa teatel Zaporižžja tuumajaama peamine tulekahju kustutati

Rosatom lisas, et gradiiri ülesanne on jaama normaalse töö korral vee jahutamine, mistõttu süüdistas Ukrainat tuumaterrorismis.

Ukraina tuumaenergiaettevõte Enerhoatom teatas aga, et tulekahju võis puhkeda Vene okupantide hooletuse või tahtliku süütamise tõttu.

Enerhoatomi Telegramis avaldatud teate järgi algas kella 20 tulekahju tehnilise veevarustuse objektil, mille tagajärjel süttis gradiir nr 1 ja said kahjustada tehnoloogilised seadmed.

Tihedast suitsust Venemaa kontrolli all oleva tuumajaama kohal hakati sotsiaalmeedias teatama eile õhtul. Ukrainas teatati, et venelased võisid spetsiaalselt süüdata rehve, et kutsuda esile paanika.