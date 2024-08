Mihhail Kõlvart palub õiguskantslerit pöörduda riigikohtusse tunnistamaks automaksu seadus kehtetuks

„Automaks tuleb ajal, mil maksumaksjal on niigi suur koorem kanda ning hinnatõus on jätkuvalt suurenemas. Seepärast tuleks valitsusel iga maksutõusu sätestamisel viia läbi põhjalik analüüs ning näha tervikpilti,“ ütles Mihhail Kõlvart. „Kahjuks on ohtlikuks tendentsiks saamas asjaolu, et erinevad seadusealgatused riivavad aina rohkem põhiseadusest tulenevaid aluspõhimõtteid või lähevad lausa põhiseadusega vastuollu. Põhiseaduse § 10 sätestab sotsiaalriigi põhimõtte, mis omakorda tähendab, et avalik võim hoolitseks ühiskonna abivajavate liikmete eest ega jätaks kedagi hätta. Automaks suurendab vaesuse riski ühiskonnas.“