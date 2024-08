Céline Dion on pahane: Trump kasutas ebaseaduslikult filmi „Titanic“ tunnuslaulu

Dioni sotsiaalmeediakontodel kommenteerisid juhtunut tema esindajad. „See ei olnud mitte mingil moel autoriseeritud ja Celine Dion ei kiida seda heaks ega mitte midagi selle sarnast,“ teatati kõikidel lauljanna kontodel. Samuti ironiseeriti postituses selle üle, et Trump on kasutamiseks valinud just romantilise armastusloo, mille taustalugu räägib peategelastest uppuval laeval. „Ja tõesti, see laul?“ imestab postitus.