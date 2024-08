Ukraina väed laiendavad Kurski oblastis positsioone ja ei plaani nähtavasti lahkuda. Mis on eesmärk?

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi mainis laupäeva õhtul esimest korda Venemaa Kurski oblastis toimuvaid sõjalisi operatsioone. Zelenskõi ütles, et sai ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõilt aruandeid, mis puudutasid rindesündmusi ja tegevust sõja toomiseks agressori territooriumile. „Tänan kõiki kaitsejõudude üksuseid, kes on selle võimalikuks teinud,“ ütles Zelenskõi. „Ukraina näitab, et teab, kuidas õiglust taastada ja agressorile survet avaldada.“