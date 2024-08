Zelenskõi vihjas, et Ukraina võib Vene õigeusukiriku tegevuse keelata

See võib tähendada Vene õigeusukiriku tegevuse täielikku peatamist.

Enamik ukrainlastest on õigeusu kristlased, mis on Ukrainas lahknenud. Üks osa õigeusklikkuid järgib traditsiooniliselt Moskva patriarhaadile alluvat Vene õigeusukirikut ja teine osa järgib iseseisvat Ukraina õigeusukirikut, mida tunnustab ka Konstantinoopol.

Ukraina kiriku liikmete arv on pärast Venemaa sissetungi kasvanud, kuid ka Vene õigeusukirik säilitab oma mõju. Ukraina liidrid süüdistavad Moskva patriarhaati invasiooni õhutamises ja avaliku arvamusega manipuleerimises. Kohaliku Vene õigeusukiriku haru sõnul on nad sidemed Moskva patriarhaadiga katkestanud, ent Ukraina valitsuse sõnul ei vasta see tõele.