Allikad: Iraan saadab peagi Venemaale sadu rakette

Oodatakse ka, et peagi tarnib Iraan Venemaale sadu selliseid rakette. Luureametnike sõnul on Venemaa kaitseministeerium allkirjastanud lepingu Iraaniga Fath-360 ja teise ballistilise raketisüsteemi Ababili omandamiseks. Vene sõjaväelased on käinud Iraanis raketisüsteemide kasutamist harjutamas. Fath-360 rakette kontrollitakse satelliitidelt, nende maksimaalne lennukaugus on 120 km ning suudavad kaasa võtta kuni 150 kg raskuse lõhkepea.